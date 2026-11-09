Дрони атакували другий за потужністю НПЗ у Росії

Вночі 9 листопада безпілотники атакували "Кіришінафтооргсинтез" у місті Кіриші Ленінградській області РФ – другий за потужністю НПЗ у Росії, який перебуває під міжнародними санкціями.

У Ленінградській області горить Кіришський НПЗ на фоні атаки БпЛА. Це ключовий постачальник палива для Петербурга й авіаційного гасу для аеропорту Пулково

Протягом ночі над регіоном збили 113 БпЛА.

Внаслідок атаки на заводі загорілася одна з установок первиної переробки нафти "ЕЛОУ-АВТ-2", а також уражені установки "ЕЛОУ-АВТ-6" та "ЕЛОУ-АТ-6".

Розташоване не далеко від Санкт-Петербургу підприємство входить до групи "Сургутнафтогаз" і має важливе значення для забезпечення нафтопродуктами Північного Заходу Росії.

Проєктна потужність НПЗ становить близько 20-21 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційний гас, мазут, бітум, скраплений газ і нафтохімічну продукцію.

Фото: Exilenova+.