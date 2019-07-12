Комитет избирателей Украины проанализировал списки кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам. В 48 округах среди кандидатов зарегистрированы так называемые клоны, то есть, лица, имеющие одинаковые фамилии с более рейтинговыми политиками, сообщили ForUm’у в КИУ.

Всего округов – 199. Всего в мажоритарных округах баллотируется 161 кандидат-однофамилец. Больше всего однофамильцев в ОВО №133 (Одесская обл., Одеса) - 9 человек. В частности, 4 человека с фамилией Баранский, 2 - Дмитрук, 2 - Танцюра.

На этом же округе баллотируется кандидат Александр Зелинский, самовыдвиженец, но в биографии указывает, что работает в ООО «Слуга Народа-ЗЕ».

В ОВО 137 (Одесская обл., Подольск) и ОВО 34 (Днепропетровская обл., Царичанка) зарегистрировано по 8 однофамильцев. Так, в ОВО №137 баллотируется три кандидата с фамилией Гончаренко, двое – с фамилией Клымов, один – Климов, двое - с фамилией Муконин. В ОВО №34 зарегистрировано два человека с фамилией Исаев, двое - Кравченко, двое – Крышин, двое - Черный.

В ОВО 92 (Киевская обл., Узин) баллотируются 7 кандидатов-однофамильцев, ОВО №33 (Днепропетровская обл., Кривой Рог) - 6 человек. Так, в ОВО №92 зарегистрировано 4 человека с фамилией Гудзенко, 3 - Ференец. В ОВО №33 выдвинуто два кандидата с фамилией Бабенко, двое - Ляденко.

КИУ отмечает, что использование кандидатов-клонов на выборах является манипулятивной технологией, цель которой – отобрать голоса у более рейтинговых кандидатов. Однако наличие одинаковой фамилии с любым из других кандидатов не является юридическим основанием для отмены регистрации такого лица, даже если оно является клоном рейтинговых местных политиков.