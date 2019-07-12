Массовое заболевание, отпуска или учебы, ограничение количества судей в одной специализации, ошибочное определение категорий дел – журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях» в расследовании «Судейская рулетка: сбой системы» показали, какими способами в Окружном административном суде Киева обходят систему автоматического распределения дел между судьями.

«Схемы» несколько недель наблюдали за работой Окружного админсуда Киева – и выяснили, как там удалось обойти автоматическую систему в резонансных делах Романа Насирова, Игоря Коломойского и Нацбанка и о конкурсе на главу таможни.

В частности, журналисты обнаружили, что 17 апреля 2019 ряд судебных исков мог попасть на рассмотрение только к одному судье Окружного админсуда - Игорю Погрибниченко. Согласно отчету об автоматизированном распределении, 38 судей по разным причинам были исключены из числа тех, кто в тот день мог рассматривать дела. В частности, председатель суда Павел Вовк вместе с 28 другими судьями не могли из-за «болезни». Другие судьи, как оказалось, были в отпуске или на учебе. Напротив нескольких фамилий судей в отчете причина исключения указана как «другое».

В то же время «Схемы» обнаружили, что часть этих судей, которые должны отсутствовать в тот день в суде, на самом деле принимали решение. Например, за 17 апреля в судебном реестре есть постановления судьи Игоря Смолия, хотя он должен был находиться в тот день на оценке в Высшей квалификационной комиссии судей Украины. У судьи Алексея Огурцова, который, в том числе, был исключен из автораспределения, также судебное решение за тот день. Сам судья объяснил, что 17 апреля проект постановления готовила его помощница, а он позже в документе эту дату забыл исправить.

Еще один способ обойти автораспределение – ложная специализация, и иллюстрация этому – дело Романа Насирова, говорится в расследовании.

Согласно отчету автораспределения от 7 июня 2017 года, 12 судей были исключены из списка тех, кто мог рассматривать иск Насирова. Количество судей сократилась до пяти - именно из-за ошибочного выбора специализации, отмечают журналисты. Председательствующим судьей был избран судья Евгений Аблов.

Работник аппарата суда избрал специализацию «увольнения с публичной службы», хотя речь шла о полномочиях: мог ли Насиров, как председатель Государственной фискальной службы, предоставлять налоговые рассрочки компаниям на миллиарды гривен, или нет.

Позже ошибочность определения специализации подтвердила экспертиза.

Другой способ обойти автораспределение – манипуляции со специализациями или ограничение количества судей по категориям.

В 2018 и 2019 годах отсутствовала специализация судей в окружном административном суде Киева - когда за каждым судьей закрепляли определенный тип дел, которые он мог слушать, о чем официально сообщили в аппарате Окружного админсуда.

В то же время, «Схемы» заметили, что специализации продолжали отмечаться напротив фамилий судей в отчетах автоматизированного распределения судебных дел и в 2018 году.

В частности, это можно увидеть по делу, когда Окружной административный суд Киева признал незаконной национализации «Приватбанка».

Жалобы относительно вероятного вмешательства в автораспределение поступают в Государственную судебную администрацию как в орган контроля ежемесячно.

«Точной статистики не знаю - скажем, в месяц может поступать до 10 таких запросов. Жалуются, опять же, на то, что неправильно выбран судья, - рассказал заместитель председателя Государственной судебной администрации Сергей Чернуцкий. - Считают, что или кого-то незаконно исключили из соответствующего автораспределения, либо в нем участвовали один или ограниченное количество судей».

В Высшем совете правосудия - органе, который должен обеспечивать независимость судебной власти - сообщили, что рассматривали только одну жалобу относительно вероятного вмешательства в систему автораспределения дел в Окружном админсуде.

«Что могло бы сделать невозможным или минимизировать вмешательство в распределение дел в украинских судах? Выяснилось, уже предложено решение - и это Единственная судебная телекоммуникационная информационная система, чтобы распределение был централизованным, это позволит избежать манипуляций на местах», - говорится в расследовании.