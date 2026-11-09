Трамп поставив під сумнів результати проміжних виборів

Президент США Дональд Трамп поставив під сумнів чесність проміжних виборів до Конгресу, заявивши, що результати опитувань не відповідали підсумкам голосування. Про це він написав у понеділок у своїй соцмережі Truth Social.

«Невже хтось справді вважає, що ці «вибори» були чесними? Як опитування могли настільки помилитися?» – вказав Трамп.

За його словами, «деякі порції голосів дострокового голосування були настільки великими, що перемогти було неможливо, скільки б людей не прийшло голосувати».

Усе залежить від машин для голосування, «які набагато важливіші за самого виборця», додав він.

При цьому Трамп не навів доказів фальсифікацій.

ForUA повідомляв, що раніше Трамп заявляв, що готовий визнати результати голосування, і висловлював готовність співпрацювати з демократами.