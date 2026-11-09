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Війна

Іран висунув ультиматум США

Іран висунув ультиматум США

Іранський міністр закордонних справ Аббас Арагчі в ультимативній формі закликав американців припинити воєнні дії на всіх фронтах упродовж 2 днів.

"Наша дводенна пропозиція залишається в силі: виконайте вимоги, включно з припиненням війни на всіх фронтах, і ви побачите результат. Або оберіть війну і дивіться, як наші пильні та загартовані в боях воїни обрушать пекло", - написав він.

Арагчі додав, що оскільки американські виборці вже зробили свій вибір, настав час обирати Білому дому.

Фото: hawarnews.com.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

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