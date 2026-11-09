Правоохоронці Вірменії затримали російських військових за підозрою у побитті українця

У Вірменії двох російських військовослужбовців із військової бази РФ у місті Гюмрі затримали за підозрою у нападі на українця. Про це інформує Радіо Свобода.

Як зазначається, громадянин України Дмитро Самуеленко повідомив вірменським правоохоронним органам, що близько місяця тому його побили двоє російських військовослужбовців в районі Ані міста Гюмрі.

Слідчий комітет Вірменії повідомив Вірменській службі Радіо Свобода, що розпочав розслідування ймовірного «застосування фізичної сили групою осіб» та призначив судово-медичну експертизу. Проти двох російських військовослужбовців було порушено кримінальну справу за звинуваченням у заподіянні легких тілесних ушкоджень, додав комітет, не розголошуючи їхніх імен.

Мотиви ймовірного нападу залишаються незрозумілими. Подальших подробиць справи поки не оприлюднено.

Справа з'явилася на тлі повідомлень про інший ймовірний інцидент за участю російських військовослужбовців у Вірменії.

Артур Сакунц, відомий вірменський правозахисник, нещодавно заявив, що Ванадзорське відділення Гельсінської громадянської асамблеї, яке він очолює, отримало відео, на якому видно, як російські солдати б'ють та принижують молодого чоловіка, кажучи йому, що «Гюмрі – наше місто, місто російських солдатів».

Сакунц сказав, що подав звіт до Генеральної прокуратури, додавши цей відеозапис.

Правоохоронні органи Вірменії ще не надали подробиць щодо ймовірного інциденту. Слідчий комітет повідомив Вірменській службі Радіо Свобода, що не отримав повідомлення щодо цього відео.

Ні російська військова база в місті Гюмрі, ні посольство РФ в Єревані поки що не прокоментували жодну з цих справ.

Досі російських військовослужбовців, обвинувачених у скоєнні злочинів у Вірменії, утримували на російській військовій базі під час розслідувань та судових процесів, а не під наглядом вірменських правоохоронців. Зокрема, російського солдата Валерія Пермякова, який убив сімох членів вірменської родини в Гюмрі у 2015 році, утримували на російській військовій базі під час судового розгляду. Згодом його перевели до РФ для відбування довічного ув'язнення, призначеного йому вірменським судом.

Москва зберегла свою військову присутність у Вірменії після розпаду СРСР у 1991 році. 102-га військова база, що налічує кілька тисяч військовослужбовців, була створена в місті Гюмрі відповідно до міждержавної угоди, підписаної РФ та Вірменією у 1995 році. Початкова 25-річна угода була продовжена в 2010 році до 2044 року.

Майбутнє бази нещодавно стало предметом публічного обміну думками між російським лідером Володимиром Путіним та прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Після того, як Путін 1 вересня заявив, що РФ готова вивести базу «навіть завтра», якщо Вірменія більше не бажає її присутності, Пашинян відповів, що Єреван ніколи не порушував це питання, але не заперечуватиме, якщо Москва вирішить вивести свої війська. Він також сказав, що присутність цієї бази не має життєво важливого значення для Вірменії.

Як повідомляв ForUA, прем’єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що Вірменія більше не вважає РФ «стратегічним партнером».