Суд Италии приговорил нацгвардейца Виталия Маркива, обвиняемого в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году, к 24 годам заключения. Об этом сообщает Громадське.

Решение суд огласил без мотивировочной части. Также Маркива обязали выплатить компенсацию семье погибшего. После оглашения приговора адвокату Маркива стало плохо, ему вызвали «скорую». Сам Маркив воскликнул «Слава Украине» после последнего слова судьи, на что «Героям Слава» воскликнули из зала. Также кто-то из зала крикнул «Мы тебя любим».

В последнем слове Маркив сказал, что является украинским военным, простым солдатом, патриотом, и добавил, что всегда будет защищать Украину.

Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 по инспирированному обвинению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле 24 мая 2014 во время боевых действий сил АТО с боевиками-сепаратистами Гиркина в городе Славянск Донецкой области.

По свидетельствам украинских военных, Маркив не причастен к гибели итальянского репортера. В гвардейском подразделении тогда не было тяжелого оружия, а именно минометов, огнем которых мог быть убит иностранный фотограф, а сам он находился на позициях боевиков пророссийских незаконных вооруженных формирований и умышленно подвергал себя опасности, несмотря на официальные рекомендации посольства Италии не ехать в зону боевых действий.

Маркив нес службу по охране и обороне телевизионной башни на Карачуне в секторе ответственности, противоположном от места гибели итальянского репортера. Интенсивность боевых действий в этом районе была очень высокой, начиная со 2 мая, когда сводное подразделение сил АТО в составе гвардейцев с десантниками после боя и потерь заняло высоту над городом.

9 месяцев продолжались судебные слушания, заседания переносили уже несколько раз - у стороны обвинения нет доказательств его причастности к смерти журналиста.

Даже бывший посол Италии в Украине Фабрицио Романо подтвердил, что итальянцев предупреждали об опасности поездок на Донбасс. Кроме того, украинская сторона ведет следствие по убийству итальянского гражданина. И дело еще не закрыто.

Эксперт по баллистике и взрывчатых веществ Лука Солдати подтвердил, что на вещах погибшего нашли повреждения-дыры, но ни одна из них не является дыркой от пули. То есть, итальянская сторона также не может со 100% уверенностью заявлять, что Андреа Роккелли был убит пулей. Эксперт согласился с выводами украинских экспертов, что смерть могла наступить в результате взрыва гранаты.

Также сторона обвинения отказалась приезжать в Украину для проведения дополнительных следственных действий. Однако они используют видео пропагандистской содержания для доказательств в суде.

Аваков сообщил, что в материалах дела Маркива сторона обвинения в качестве доказательства использует фейковое письмо якобы Национальной гвардии Украины.