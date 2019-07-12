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Председатель Верховной Рады подвел итоги работы Верховной Рады VIII созыва.

Парубий поблагодарил депутатские фракции и группы, внефракционных депутатов, членов правительства, работников Аппарата Верховной Рады, представителей средств массовой информации за совместную работу в течение этих лет деятельности Верховной Рады, сообщается на сайте парламента.

К народным депутатам со словами благодарности обратился премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Председатель Верховной Рады Украины объявил о том, что десятая сессия Верховной Рады Украины восьмого созыва завершит работу 19 июля 2019.

Председательствующий закрыл последнее пленарное заседание десятой сессии.

В сессионном зале прозвучал Государственный Гимн Украины.

Верховная Рада VIII созыва была избрана на внеочередных выборах 26 октября 2014 года.
ForUm

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