Служба безопасности Украины не дала разрешение на пересечение «линии разграничения» на Донбассе народному депутату Украины Надежде Савченко, сообщил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

«Как и ожидал здравый смысл, Служба безопасности не предоставила разрешение на пересечение линии разграничения поклоннице сюрреализма и террористов – Надежде Савченко», - написал он в Facebook.

Напомним, Савченко ранее заявила, что собирается съездить в агитационный тур на оккупированные территории Донбасса.