У чотирьох областях України викрили крадіжки газового конденсату з трубопроводів

Служба безпеки АТ "Укрнафта" допомогла правоохоронцям у викритті схеми незаконних врізок у трубопроводи та крадіжок нафтової сировини, яка діяла на території кількох областей. Про це виконувач обов’язків голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко повідомив у Фейсбуці.
"Минулого тижня відбулися обшуки в Київській, Чернігівській, Полтавській і Сумській областях. Слідчі перевіряють місця, де могли зберігати викрадений газовий конденсат і незаконно виготовлені з нього нафтопродукти. Обшуки стали результатом тривалої оперативної роботи правоохоронців за підтримки служби безпеки Групи Нафтогаз", - написав Федоренко.
Він зазначив, що слідство веде поліція Київщини, оперативний супровід забезпечує Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура. Фахівці Укрнафти працюють на обшуках разом зі слідчими.
Фото: Сергей Федоренко/ФейсбукАвтор: Сергій Ваха