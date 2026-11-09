У чотирьох областях України викрили крадіжки газового конденсату з трубопроводів

Служба безпеки АТ "Укрнафта" допомогла правоохоронцям у викритті схеми незаконних врізок у трубопроводи та крадіжок нафтової сировини, яка діяла на території кількох областей. Про це виконувач обов’язків голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко повідомив у Фейсбуці.

"Минулого тижня відбулися обшуки в Київській, Чернігівській, Полтавській і Сумській областях. Слідчі перевіряють місця, де могли зберігати викрадений газовий конденсат і незаконно виготовлені з нього нафтопродукти. Обшуки стали результатом тривалої оперативної роботи правоохоронців за підтримки служби безпеки Групи Нафтогаз", - написав Федоренко.

Він зазначив, що слідство веде поліція Київщини, оперативний супровід забезпечує Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура. Фахівці Укрнафти працюють на обшуках разом зі слідчими.