В Окружной административный суд поступило ходатайство от Киевской Патриархии УПЦ КП об обеспечении иска, где истец, в частности, просит суд запретить Киевсовету и КГГА совершать какие-либо действия по передаче в пользование другим лицам некоторых объектов недвижимого имущества, которыми сейчас пользуется истец.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

В частности, истец просит суд запретить Киевсовету и Киевской городской государственной администрации совершать какие-либо действия по прекращению пользования истцом домами Михайловского Златоверхого монастыря и церкви Успения Богородицы Пирогощей. В то же время, истец просит запретить КГС и КГГА совершать действия по передаче в пользование другим лицам, кроме Киевской Патриархии УПЦ КП, указанные объектов недвижимого имущества.

Также истец просит суд запретить субъектам государственной регистрации юридических лиц, общественных формирований проводить какие-либо регистрационные действия в отношении сведений, содержащихся в ЕГР, в том числе, но не исключительно, отменять регистрационные действия и записи относителньо религиозных организаций: «Киевской патриархии Украинской православной церкви», Свято-Феодосиевского мужского ставропигиального монастыря Киева УПЦ, Выдубицкого монастыря, религиозных общин прихода святого равноапостольного великого князя Владимира в Шевченковском районе г. Киева.

Сейчас судом решается вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.

Напомним, недавно в Окружной административный суд города Киева поступил иск к Министерству культуры Украины об отмене приказа, в части, где указано, что утратили силу приказы Министерства о регистрации в новой редакции Устава религиозной организации «Киевской патриархии Украинской православной церкви», а также о новой редакции Устава об управлении УПЦ КП.

Суд оставил данное исковое заявление без движения и установил истцу пятидневный срок со дня получения соответствующего постановления, для устранения недостатков искового заявления, поскольку она была подана с нарушениями требований ст. 160 КАСУ.

Напомним, Синод Православной церкви Украины лишил почетного патриарха ПЦУ Филарета права управления Киевской епархией и передал ее митрополиту Епифанию.