также в разделеОбщество
В Украине выбрали первого образовательного омбудсмена 10
УИНП обратился к правоохранителям из-за памятника Жукову 12
Прокурор в деле Маркива удивлен строгостью приговора 28
Украина обжалует приговор Маркиву 37
Италийский суд приговорил нацгвардейца Маркива к 24 годам тюрьмы 70
Луценко вызвали на допрос в НАБУ 24
ГБР проводит обыски в ГФС 17
Мэр Днипра уйдет в отставку, если не успеет отремонтировать мост 100
Замглавы Госархива, уличенного в $10 тысяч взятки, отправили под ночной домашний арест 33
ГБР отрицает проведение обысков в Офисе президента 13
В Чернигове нашли захоронение ребенка времен Киевской Руси 40
ФРГ выделила €760 тысяч для пострадавших от войны на Донбассе 15
Среди всех государственных сайтов Украины выбрали лучший 41
Львовское метро может стать реальностью 38
Суд открыл производство по иску НБУ против Коломойского 50
«Нежелательный» конгресс украинцев: МИД призвал мир усилить давление на РФ 47
Судью из Крыма впервые осудили за госизмену 20
Во Вроцлаве остановили антиукраинский митинг 63

В Окружной административный суд поступило ходатайство от Киевской Патриархии УПЦ КП об обеспечении иска, где истец, в частности, просит суд запретить Киевсовету и КГГА совершать какие-либо действия по передаче в пользование другим лицам некоторых объектов недвижимого имущества, которыми сейчас пользуется истец.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

В частности, истец просит суд запретить Киевсовету и Киевской городской государственной администрации совершать какие-либо действия по прекращению пользования истцом домами Михайловского Златоверхого монастыря и церкви Успения Богородицы Пирогощей. В то же время, истец просит запретить КГС и КГГА совершать  действия по передаче в пользование другим лицам, кроме Киевской Патриархии УПЦ КП, указанные объектов недвижимого имущества.

Также истец просит суд запретить субъектам государственной регистрации юридических лиц, общественных формирований проводить какие-либо регистрационные действия в отношении сведений, содержащихся в ЕГР, в том числе, но не исключительно, отменять регистрационные действия и записи относителньо религиозных организаций: «Киевской патриархии Украинской православной церкви», Свято-Феодосиевского мужского ставропигиального монастыря Киева УПЦ, Выдубицкого монастыря, религиозных общин прихода святого равноапостольного великого князя Владимира в Шевченковском районе г. Киева.

Сейчас судом решается вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.

Напомним, недавно в Окружной административный суд города Киева поступил иск к Министерству культуры Украины об отмене приказа, в части, где указано, что утратили силу приказы Министерства о регистрации в новой редакции Устава религиозной организации «Киевской патриархии Украинской православной церкви», а также о новой редакции Устава об управлении УПЦ КП.

Суд оставил данное исковое заявление без движения и установил истцу пятидневный срок со дня получения соответствующего постановления, для устранения недостатков искового заявления, поскольку она была подана с нарушениями требований ст. 160 КАСУ.

Напомним, Синод Православной церкви Украины лишил почетного патриарха ПЦУ Филарета права управления Киевской епархией и передал ее митрополиту Епифанию.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2631 грн.
23
Теги