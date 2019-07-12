Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о помиловании заключенного Сергея Литвинова, которого Россия передала в Украину для отбывания наказания.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

Так, во исполнение указа президента от 11 июля он «подписал приказ о немедленном освобождении Сергея Литвинова с Диканевской исправительной колонии (Харьков)».

Физическое освобождение состоится, когда документы прибудут в колонию.

«Это должно произойти в ближайшее время», - отметил он.

Напомним, 29 августа 2014 года следком России обвинил Литвинова в участии в «карательных операциях» батальона «Днепр».

В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что бойца Литвинова в «Днепре» никогда не было, а сам батальон находился в Донецкой области и не выполнял никаких задач в Луганской. Жена Литвинова говорила, что он вообще не служил в армии. Адвокат украинца обращался в Европейский суд по правам человека с жалобой на пытки и фальсификацию обвинений в адрес своего подзащитного. Позже РФ сняла обвинения в массовых убийствах, российская прокуратура принесла извинения украинцу.



В апреле 2016 года суд в Ростове-на-Дону приговорил Литвинова к восьми с половиной годам колонии строгого режима за разбой. Следствие считает, что летом 2014 года в одном из населенных пунктов Станично-Луганского района Луганской области Украины Литвинов по предварительному сговору с двумя участниками антитеррористической операции на Донбассе напал с автоматом на гражданина России Александра Лысенко. Литвинов якобы похитил два автомобиля, принадлежавшие потерпевшему, и нанес ему телесные повреждения.



«Я никогда не видел этого человека и никогда ничего не крал, я простой колхозник», – заявил Литвинов.



Украинские власти считали его политическим заключенным.



27 июня 2019 года сообщалось, что Литвинов был переведен из России и с 1 марта 2019 года находится в Диканевской колонии №12 в Харькове. В России он провел в заключении пять лет, в колонии отметили, что ему осталось отбыть еще три с половиной года. Литвинов сказал, что написал письмо с просьбой о помиловании президенту Украины Владимиру Зеленскому.

