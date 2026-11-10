В Україні 10 листопада прогнозують вдень до 12° тепла, уночі до 7° морозу

В Україні у вівторок, 10 листопада, буде хмарно з проясненнями, опади ймовірні лише в західних областях, вночі від 2° тепла до 3° морозу, на заході країни до 7° морозу, вдень 3-8° тепла, на Одещині до 12° тепла. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"Без опадів, лише в більшості західних областей вдень дощі, подекуди з мокрим снігом", - йдеться в повідомленні.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Зазначається, що температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на заході країни 2-7° морозу, вдень в Україні 3-8° тепла, на Одещині до 12°.

У Києві та області 10 листопада опади не очікуються. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

У столиці температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7°, на Київщині вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла.