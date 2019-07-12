Список украинских политиков и государственных деятелей, которых сегодня решили люстрировать, подозрительно совпадает с кремлевскими «санкционными списками». Об этом пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко во время выступления перед сторонниками в Житомире, сообщает пресс-служба политсилы.

«Украина начала по-настоящему развивать собственную государственность лишь с 2014 года, после Революции Достоинства, одним из требований которой стала люстрация чиновников из окружения Януковича, причастных к расстрелам на Майдане и сдачи национальных интересов в пользу Кремля», - сказал Порошенко.

По его словам, озвученная сегодня идея о так называемой новой люстрации может свидетельствовать о намерениях наказать тех, кто «защищал Украину от российского вторжения и дал ей мощный европейский толчок».

«Сегодня прозвучала фантастическая инициатива: люстрировать всех, кто с 2014 по 2019 годы находились в исполнительной или законодательной власти. Тех, кто защищал государство, строил государство. Люстрировать для того, чтобы освободить место для «пятой колонны». Этот список очень напоминает другой список – тех, против кого государство-агрессор ввело санкции, людей, которые защищали Украину, которые защищали Революцию достоинства, которые побеждали и останавливали прокремлевскую колонну», - заявил пятый президент.

Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, Юрий Шухевич и Дмитрий Ярош, волонтер Татьяна Рычкова, действующие министры Степан Полторак и Павел Климкин, десятки других представителей новой современной украинской политики, доказавшие реальными делами свой профессионализм и любовь к Украине - все они могут быть люстрированы в соответствии с озвученными критериями, предостерегает Порошенко.

По его мнению, подобная инициатива, инспирирована антиукраинскими силами - это еще одно доказательство неприкрытого пророссийского реванша – «ведь патриотических, действенных и эффективных политиков хотят заменить на марионеток, которые будут выполнять приказы Кремля».

Напомним, 11 июля президент Владимир Зеленский заявил о планах внести изменения в закон об очищении власти. Предлагается люстрировать лиц, которые в период с 23 февраля 2014 го по 19 мая 2019 занимали должности президента Украины, председателя Верховной Рады, генерального прокурора, председателя СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, председателей Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий.

Послы стран «Большой семерки» (G7) раскритиковали эту инициативу.