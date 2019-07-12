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Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепропетровскую область потребовал завершить капитальный ремонт автодорожного моста номер 2 (Центральный мост) до 14 сентября. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Он напомнил, что мэр Днипра обещал закончить ремонт этой переправы через год, и констатировал, что с тех пор прошло уже два года.

«Мы договорились с мэром Филатовым, что 14 сентября будет торжественное открытие моста. А если не будет, то Филатов напишет заявление об увольнении и уйдет в отставку», - сказал президент журналистам.

Он также добавил, что речь идет о комфорте и безопасности жителей Днипра.

Со своей стороны Филатов сообщил, что с главой государства они заключили пари на этот счет.

«Через полтора месяца, в День города, мы его (мост, - оед.) завершим. Проложим новую троллейбусную линию. То есть фактически мы на завершающей стадии», - отметил он.

Филатов также предложил Зеленскому посетить Днипро на День города в случае, если обещание будет выполнено.

Справка. Автодорожный мост через р. Днепр построен в октябре 1966 года. До 2017-го капитальный ремонт моста не проводился. Общая длина моста – 1477,43 м, с учетом правобережного путепровода над ул. Сичеславская Набережная.

Во время реконструкции моста выполняется капитальный ремонт аварийных балок пролетных строений, капитальный ремонт прогонов с заменой дефектных балок, капитальный ремонт элементов деформационных швов и опор сетей наружного освещения. Также будет осуществляться капитальный ремонт лестницы моста, дефектных конструкций опорных частей и опор Центрального моста.
ForUm

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