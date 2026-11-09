В ООН закликали Україну й Росію припинити взаємні обстріли та відмовитися від ударів задля відплати

Заступник постпреда США при ООН Ден Негреа закликав Україну та Росію не повертатися до взаємних ударів і «відплати» після п’ятиденного гуманітарного перемир’я в Олешках. Про це він заявив у понеділок, 9 листопада, на засіданні Ради Безпеки ООН, передає Ukrinform.

Негреа нагадав, що завдяки зусиллям першої леді США Меланії Трамп майже 800 жителів Олешок змогли безпечно залишити місто. Водночас гуманітарні організації, що фінансуються США, зокрема Всесвітня продовольча програма, доставляли життєво необхідну допомогу.

Він наголосив, що Росія й Україна повністю дотримувалися п’ятиденного режиму припинення вогню, що дало змогу забезпечити гуманітарний доступ і провести евакуацію. Негреа висловив сподівання, що цей досвід стане моделлю захисту цивільних, які опинилися під безпосередньою загрозою бойових дій.

«Олешки доводять, що ми можемо поставити людяність вище за війну», - процитував він слова Меланії Трамп.

Водночас американський дипломат закликав обидві сторони не допустити повернення до «порочного кола атак, відплати й смертей».

Негреа висловив співчуття родинам загиблих унаслідок нещодавніх ударів по Комишувасі, пункту роздачі гуманітарної допомоги в Запоріжжі та лікарні в Харкові.

«Ми можемо й повинні робити більше для захисту цивільного населення. Удари по населених пунктах мають припинитися», - вказав він.

Дипломат також закликав «обидві сторони припинити удари по суднах для перевезення зерна, ланцюгах постачання продовольства, енергетичній інфраструктурі та пунктах розподілу гуманітарної допомоги».

Негреа додав, що США очікують на тристоронні переговори в Абу-Дабі, під час яких сторони мають розвинути прогрес, нібито досягнутий на попередніх зустрічах у Києві та Санкт-Петербурзі, задля всеосяжної та тривалої мирної угоди.

Як повідомляли ЗМІ, Рада безпеки ООН зібралася в понеділок, 9 листопада, на термінове засідання щодо ситуації в Україні у зв’язку з російськими атаками на цивільне населення та критичну інфраструктуру.