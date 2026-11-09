РФ атакувала Кременчук: 7 постраждалих

Увечері 8 листопада російські війська атакували Кременчук ударними безпілотниками.
"За попередньою інформацію, тяжкі травми отримав 16-річний хлопець. Його госпіталізували", - сказав начальник Полтавської ОДА Віталій Дяківнич.
Кількість травмованих внаслідок обстрілу зросла до семи осіб. До медичних закладів госпіталізували ще двох людей.
У Кременчуці зафіксували влучання російських безпілотників на двох локаціях.
Внаслідок атаки пошкоджений багатоквартирний житловий будинок, у якому виникла пожежа. Також російський дрон влучив у будівлю готелю, де теж спалахнула пожежа.
Підрозділи ДСНС врятували 15 людей.
Фото: Полтавська ОВА.Автор: Галина Роюк