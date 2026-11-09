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Війна

РФ атакувала Кременчук: 7 постраждалих

РФ атакувала Кременчук: 7 постраждалих

Увечері 8 листопада російські війська атакували Кременчук ударними безпілотниками.

"За попередньою інформацію, тяжкі травми отримав 16-річний хлопець. Його госпіталізували", - сказав начальник Полтавської ОДА Віталій Дяківнич.

Кількість травмованих внаслідок обстрілу зросла до семи осіб. До медичних закладів госпіталізували ще двох людей.

У Кременчуці зафіксували влучання російських безпілотників на двох локаціях.

Внаслідок атаки пошкоджений багатоквартирний житловий будинок, у якому виникла пожежа. Також російський дрон влучив у будівлю готелю, де теж спалахнула пожежа.

Підрозділи ДСНС врятували 15 людей.

Фото: Полтавська ОВА.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

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