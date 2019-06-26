Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.

Представители 7 государств-членов Совета Европы в ее парламентской ассамблеи объявили совместное заявление о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения россиян.

Сегодня, 26 июня, в полдень украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ «Станица Луганская».

В штабе ООС подчеркнули, что процесс разведения сил и средств не ослабляет оборонительные возможности украинских подразделений в районе Станицы Луганской.

Государственное бюро расследований провело 40 обысков у должностных лиц Министерства обороны в рамках дела о закупке по завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины.

Правительство согласовало 8 кандидатур на должности председателей областных государственных администраций.

На Петропавловской Борщаговке возле столичной Большой окружной дороги произошел масштабный пожар на территории склада с секонд-хендом.

Обвиняемого по делу штурма Майдана Александра Щеголева отпустили под круглосуточный домашний арест.

Киевский городской совет обратится с апелляцией на решение Окружного административного суда Киева, который отменил решение столичных депутатов о переименовании проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича, а на следующей сессии еще раз примет решение о соответствующем переименовании советских проспектов. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку по определению номеров политических партий для размещения их названий в избирательном бюллетене для голосования на внеочередных выборах народных депутатов.

25 июня Министерство иностранных дел Украины получило ноту Министерства иностранных дел РФ, в которой содержится циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством.

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел и согласовал документы, устанавливающие порядок применения Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны.

Кабинет Министров Украины запретил с 1 июля ввоз транспортных средств, а с 1 марта 2020 года - ввоз железнодорожных и трамвайных вагонов из Российской Федерации.

Кабинет Министров Украины окончательно закрепил механизм повышения пенсий с 1 июля для людей, которые имеют большой стаж, но в течение всего рабочего периода получали небольшие зарплаты.

Кабинет Министров инициировал введение программы «Честная платежка», которая ограничивает цену гигакалории тепла до 1400 грн.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала более 3 тысяч кандидатов-мажоритарщиков и избирательные списки 21 политической партии.

Конституционный суд разрешил смягчать меру пресечения лицам, которые содержатся под стражей по подозрению или обвинению в терроризме.

Заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов выиграл финальный этап конкурса на должность главы Государственной таможенной службы.