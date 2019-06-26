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Вчера, 25 июня, Министерство иностранных дел Украины получило ноту Министерства иностранных дел РФ, в которой содержится циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«Считаем это предложение России неприемлемым и таким, что обостряет спор между Украиной и Россией по иммунитетам военных кораблей. Об этом украинская сторона уже проинформировала Международный трибунал по морскому праву», – говорится в сообщении.

В этой связи МИД требует от России без каких-либо дальнейших условий выполнить приказ Международного трибунала по морскому праву и безотлагательно освободить захваченных 24 украинских моряков.

«Обращаем внимание Кремля, что для прекращения незаконного преследования украинских моряков и исполнения приказа Международного трибунала по морскому праву достаточно имеющихся в российском законодательстве механизмов, а также существующих многосторонних международных договоров, участниками которых являются Украина и Россия», – подчеркнули в ведомстве.

МИД Украины в очередной раз требует немедленно информировать о времени и месте освобождения и возвращения под контроль Украины упомянутых в приказе кораблей и о времени и месте передачи консульским должностным лицам посольства Украины в Российской Федерации двадцати четырех незаконно удерживаемых членов их экипажей.

Напомним, 25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир »Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

 27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Их перевели в Москву.  

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными

25 мая 2019 года Международный трибунал обязал РФ срочно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.
ForUm

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