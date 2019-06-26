Конституционный суд разрешил смягчать меру пресечения лицам, которые содержатся под стражей по подозрению или обвинению в терроризме.



Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в КС.

Отмечается, что соответствующее решение суд принял 25 июня в ответ на конституционную жалобу народного депутата Надежды Савченко, которую она подала в прошлом году.

«Часть 5 статьи 176 Уголовного процессуального кодекса (меры пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста, залога не могут быть применены к лицам, которые подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 109-114-1, 258- 258-5, 260, 261 Уголовного кодекса Украины) судьи признали неконституционной», - отметил собеседник агентства.

Напомним, в апреле Киевский апелляционный суд определил подсудность уголовного производства в отношении народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана за Броварским районным судом Киевской области.

16 апреля Надежду Савченко и Владимира Рубана выпустили из-под стражи.

Как известно, экс-руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.

23 марта 2018 года Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу без альтернативы внесения залога.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.