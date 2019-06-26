Кабинет Министров Украины окончательно закрепил механизм повышения пенсий с 1 июля для людей, которые имеют большой стаж, но в течение всего рабочего периода получали небольшие зарплаты. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

«Сегодня мы принимаем решение, что 2,5 млн украинцев получат повышение и их пенсия составит не менее 2 тыс. грн. С октября 2017 - это уже 5-й перерасчет. Нам также удалось отменить налогообложение пенсий и снять с повестки дня требование повышения пенсионного возраста», – отметил он.

По словам главы правительства, уже с 1 июля женщины, имеющие стаж более 30 лет, и мужчины со стажем более 35 лет получат повышение пенсий. В среднем пенсия будет составлять не менее 2 тыс. грн. Это будет очередной этап перерасчета пенсий, и дальше увеличение будет происходить в автоматическом режиме.

Напомним, в Украине с 1 марта были автоматически пересчитаныпенсии для 10,2 млн пенсионеров.