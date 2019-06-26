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Сегодня, 26 июня, в полдень украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ «Станица Луганская», сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что все происходило под наблюдением представителей ОБСЕ, которые были по обе стороны. Кроме того, за разведением войск наблюдал лично командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский. По его словам, это первый этап отвода сторон от окраин Станицы Луганской.

«По сигналу сигнальных ракет с нашей стороны и стороны боевиков наши военные покинули определенные ОБСЕ позиции. Пока не известно отвел ли свои войска противник, за этим уже следят представители наблюдательной миссии ОБСЕ. Также ожидается на днях приезд представителя украинской Трехсторонней контактной группы Леонида Кучмы для того, чтобы продолжить работу по разведению сторон на определенные Минскими договоренностями рубежи», – сказано в сообщени.

Напомним, 8 июня боевики сорвали договоренности по разведению сил и средств вблизи Станицы Луганской, которое было запланировано на 16 июня. 
ForUm

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