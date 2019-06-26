Вчера, 25 июня, заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов выиграл финальный этап конкурса на должность главы Государственной таможенной службы. Об этом сообщил сам Нефедов на своей странице в Facebook.

«Выиграл конкурс на главу органа, который должен стать прозрачной таможней. На душе что-то не так чтобы радость, но «кто будет долбить скалу, как не мы?» Стоим», – написал он.

Конкурсная комиссия приняла решение рекомендовать Кабинету Министров для назначения на должность руководителя ГТС Максима Нефедова.

Напомним, 24 июня Шестой апелляционный административный суд рассмотрел жалобу Кабинета Министров Украины и постановил возобновить действие правительственного распоряжения о проведении конкурса на должность главы Государственной таможенной службы.