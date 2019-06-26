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На Петропавловской Борщаговке возле столичной Большой окружной дороги произошел масштабный пожар на территории склада с секонд-хендом, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, то пожар возник на территории склада с секонд-хендом (размер состава 150х150 м.) на площади 2 тыс. 500 м2 в 19:30.

Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 70 человек и 13 ед. техники.

Создается резерв сил.
ForUm

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