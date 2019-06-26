Центральная избирательная комиссия зарегистрировала более 3 тысяч кандидатов-мажоритарщиков и избирательные списки 21 политической партии, сообщает УНИАН.

25 июня ЦИК зарегистрировала 229 кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах (ОИО) в порядке самовыдвижения на внеочередных выборах народных депутатов.

Также комиссия зарегистрировала 612 кандидатов в народные депутаты, выдвинутых политическими партиями в ОИО, а именно: «Оппозиционный блок», «ВО «Свобода», «Сила людей», «Сознательная нация», «Объединение «Самопомич», «Партия местного самоуправления», «Патриот», «Вместе сила», «Сила и честь», «Единство», «Слуга народа», «Удар Виталия Кличко», «Аграрная партия Украины».



Следовательно, всего по состоянию на 25 июня в ОИО зарегистрировано более 3 тысяч 100 кандидатов в народные депутаты, в том числе: которые баллотируются в порядке самовыдвижения – более 1 тысячи 700, выдвинутых политическими партиями – 1 тысячи 436. В то же время комиссия зарегистрировала 339 кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательные списки политических партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе: 174 – от Аграрной партии Украины, 122 - от партии «Патриот» и 43 - от Партии зеленых Украины.

Таким образом, всего по состоянию на 25 июня ЦИК зарегистрировала 2 тысячи 674 кандидата в народные депутаты, включенных в избирательные списки 21 политической партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

В ЦИК отмечают, что окончательные данные смогут назвать завтра после исключения из списков кандидатов, регистрация которых отменена.

Напомним, 21 мая Президент подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля. 23 мая указ был опубликован в правительственном издании Урядовый курьер. Таким образом, этот указ вступил в силу.

Напомним, 24 мая в Украине стартовал процесс временного изменения места голосования на внеочередных выборах Верховной Рады. Сделать это можно до 15 июля включительно.