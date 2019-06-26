Сегодня, 26 июня, Кабинет Министров инициировал введение программы «Честная платежка», которая ограничивает цену гигакалории тепла до 1400 грн, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

«Я понимаю, что людям трудно платить тарифы. Мы постоянно работаем над тем, чтобы цены были ограничены. НАК «Нафтогаз Украины» начал снижать цены. Но есть и платежи за тепло и горячую воду. Опираясь на собственный опыт, я задаю вопрос - почему в одних городах цена тепла 2 тыс. грн за гкал, а в других – 1,3 тыс. грн. Почему такая разница? Она необъективна и неадекватная», - заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.

Он отметил, что расчеты правительства доказывают - объективная цена одной гигакалории тепла составляет не более 1400 грн. «Я заставлю всех коммунальных баронов выполнять решение правительства и дать людям честную платежку с экономически обоснованной ценой», - добавил Гройсман.

Он также поручил довести решение правительства к каждому потребителю и исправить ситуацию там, где люди переплачивают за услугу.

Также Гройсман поручил Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ и Государственной аудиторской службе провести аудит каждого теплокоммунэнерго на предмет объективности существующей стоимости тепла и воды.

«Проведите аудит, и затем каждый чиновник пусть выходит на трибуну и говорит, что у него все обоснованно, что нет потерь и никто не выводит деньги в офшоры, - сказал Гройсман. - Аудит и контроль, будем обсуждать. Но оставлять ситуацию такой, что люди в тупике и платят, нельзя. Надо заботиться о людях - в первую очередь».