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Правительство согласовало 8 кандидатур на должности председателей областных государственных администраций, которые будут внесены на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сказал представитель президента в Кабмине Андрей Герус в комментарии журналистам после заседания правительства, сообщает Укринформ.

«Все представления были поддержаны, едва ли не единогласно. Некоторые сегодняшние кандидаты в депутаты и одновременно министры голосовали против всех представлений, безотносительно к тому, кто это», - сказал Герус.

По его словам, на следующее заседание правительства Офис главы государства внесет еще ряд кандидатур на должности руководителей облгосадминистраций. «На следующий Кабмин также будут представлены кандидатуры. Надо довольно динамично двигаться для того, чтобы были назначены руководители ОГА», - отметил представитель Президента.

Ранее вице-премер-министр Павел Розенко информировал, что на рассмотрение правительства внесено 8 кандидатур на должности председателей областных государственных администраций.

В обнародованном им списке было 8 фамилий. Так, на должность председателя Донецкой областной государственной администрации предлагалось назначить Павла Кириленко; на должность председателя Луганской ОГА - Виталия Комарницкого; на должность председателя Закарпатской ОГА - Игоря Бондаренко; на должность председателя Львовской ОГА - Маркиян Мальский; на должность председателя Киевской ОГА - Михаила Бно-Айрияна.

Кроме того, Андрея Андрейчикова предлагалось назначить председателем Одесской ОГА; Юрия Гусева - председателем Херсонской и Игоря Шевченко - председателем Черкасской областной государственной администрации.

В то же время вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко покинул заседание Кабмина в среду в знак несогласия с рассмотрением вопроса относительно кандидатур на должности губернаторов в закрытом режиме.

Как сообщал ForUm, 11 июня Президент Владимир Зеленский уволил или отстранил от должности 15 глав ОГА.  

В тот же день Глава государства назначил исполняющих обязанности глав областных государственных администраций 12 областей.

24 июня Зеленский уволил глав Житомирской, Ривненской и Черкасской областных государственных администраций.
ForUm

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