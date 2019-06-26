Сегодня, 26 июня, Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку по определению номеров политических партий для размещения их названий в избирательном бюллетене для голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 в общегосударственном многомандатном избирательном округе, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.
Итак, политические партии будут размещены в избирательном бюллетене в следующей очередности:
- «Оппозиционный блок»
- «Сила и честь»
- ВО «Батькивщина»
- «Патриот»
- «Сила людей»
- «Оппозиционная платформа - За жизнь»
- «Партия зеленых Украины»
- ВО «Факел»
- объединение «Самопомощь»
- «Европейская солидарность»
- «Украинская стратегия Гройсмана»
- «Гражданская позиция»
- «Социальная справедливость»
- «Слуга народа»
- «Сила права»
- «Радикальная партия»
- «Партия Шария»
- «Голос»
- «Независимость»
- «Аграрная партия»
- ВО «Свобода»
Напомним, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала более 3 тысяч кандидатов-мажоритарщиков и избирательные списки 21 политической партии.
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