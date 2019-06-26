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Сегодня, 26 июня, Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку по определению номеров политических партий для размещения их названий в избирательном бюллетене для голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 в общегосударственном многомандатном избирательном округе, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.

Итак, политические партии будут размещены в избирательном бюллетене в следующей очередности:

  1. «Оппозиционный блок»
  2. «Сила и честь»
  3. ВО «Батькивщина»
  4. «Патриот»
  5. «Сила людей»
  6. «Оппозиционная платформа - За жизнь»
  7. «Партия зеленых Украины»
  8. ВО «Факел»
  9. объединение «Самопомощь»
  10. «Европейская солидарность»
  11. «Украинская стратегия Гройсмана»
  12. «Гражданская позиция»
  13. «Социальная справедливость»
  14. «Слуга народа»
  15. «Сила права»
  16. «Радикальная партия»
  17. «Партия Шария»
  18. «Голос»
  19. «Независимость»
  20. «Аграрная партия»
  21. ВО «Свобода»

Напомним, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала более 3 тысяч кандидатов-мажоритарщиков и избирательные списки 21 политической партии.

 
ForUm

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