Процесс разведения сил и средств не ослабляет оборонительные возможности украинских подразделений в районе Станицы Луганской, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Согласно решению о разведении сил на участке №1 «Станица Луганская», отдельные подразделения операции Объединенных сил изменили расположение собственных позиций в рамках выполнения ранее принятых Минских договоренностей», – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что наблюдение за процессом разведения сил на данном участке с обеих сторон осуществляют патрули Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. «Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение нескольких суток будет осуществлять постоянный мониторинг по выполнению обеими сторонами всех мероприятий разведения с последующим опубликованием подробного отчета», – отмечается в сообщении.

«Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что украинской стороной приняты все необходимые меры, чтобы процесс разведения сил и средств на участке №1 «Станица Луганская» не создавал опасности для жизни и здоровья мирного населения с обеих сторон линии разграничения. Процесс разведения сил и средств также не ослабляет оборонительные возможности наших подразделений на определенном участке», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 26 июня в полдень украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ «Станица Луганская».