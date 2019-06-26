Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел и согласовал документы, устанавливающие порядок применения Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

В частности, эти документы определяют стратегические цели, задачи, состав Вооруженных сил, другие составляющие сил обороны, которые привлекаются к обороне государства, их потребность в личном составе, вооружении и военной технике, материально-технических средствах, финансовых и других ресурсах, необходимых для выполнения задач.

Глава государства заслушал доклад начальника Генерального штаба - главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака о состоянии дел в ВСУ, течении их реформирования и путях решения проблемных вопросов.

Зеленский отметил необходимость повышения интенсивности внедрения мероприятий оборонной реформы.

«Особое внимание обращаю на реформирование управления ВСУ», - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что с 2020 года в Украине должно начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в деятельности ВСУ, прежде всего в подготовке войск.

«Эта работа не должна быть имитацией, а стать реальными шагами реформирования украинской армии согласно стандартам Североатлантического альянса. При этом мы должны помнить, что основной ценностью является человек», - сказал президент.

По словам главы государства, необходимо повысить престиж военной службы и создать для этого все условия. Главным при этом является достойное и стабильное денежное обеспечение, жилищные условия и реализация пакета социальной поддержки военнослужащих.

«Только после этого профессия защитника станет одной из самых престижных в стране», - отметил президент.

Также глава государства отметил, что в зоне проведения ООС необходимо обеспечить надлежащие условия жизнедеятельности личного состава всех составляющих сектора безопасности и обороны, участвующих в операции.

«Сохранение жизни и здоровья личного состава должно стать главным приоритетом работы командиров всех уровней. А для этого целесообразно предоставить командирам всех уровней максимальную инициативу и полномочия в принятии решений - с четкой ответственностью за результаты их выполнения», - подчеркнул Зеленский.

Президент обратил внимание Генштаба ВСУ на необходимость принятия мер, направленных на недопущение возникновения на арсеналах, базах и складах чрезвычайных ситуаций. Прежде всего речь идет о предотвращения диверсий и терактов.

Также глава государства ознакомился с работой Центра оперативного управления и контроля Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины.