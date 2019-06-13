Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк и министр обороны Украины Степан Полторак приняли участие в испытаниях модернизированных ракет реактивной системы залпового огня «Ольха».

Пять лет назад состоялась одна из самых ключевых побед сил АТО на первом этапе войны. 13 июня 2014 года состоялось освобождение Мариуполя от боевиков, которые совершали бесчинства в городе в течение нескольких месяцев (захват горсовета, нападения на сторонников единой Украины, штурм городского управления внутренних дел и т.д.).

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении бывшего председателя Конституционного суда Станислава Шевчука.

В Польше в ДТП погибли трое граждан Украины, еще один находится в больнице.

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает незаконным представление на свое увольнение.

Государственная авиационная служба обратилась в Барышевский районный суда Киевской области с заявлением о разъяснении судебного решения о приостановке действия лицензии SkyUp Airlines на хозяйственную деятельность.

Количество воинских частей Вооруженных сил Украины пока не будут сокращать, однако их численность планируют «свести к оптимальному количеству», заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. По его словам, военнослужащим никто не давал команды не открывать ответный огонь на обстрелы боевиков.

Обвинительный акт в отношении восьми лиц, причастных к завладению 16,68 млн грн, выделенных из государственного бюджета на инженерно-техническое обустройство российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым (так называемый проект «Стена»), направлен в Дарницкий районный суд Киева. В ГПСУ заявили, что доказательства в деле получены со значительными нарушениями.

Барышевский райсуд запретил Екатерине Рожковой выполнять обязанности замглавы НБУ.