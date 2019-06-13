Пять лет назад произошла одна из самых ключевых побед сил АТО на первом этапе войны. 13 июня 2014 года состоялось освобождения Мариуполя от боевиков, которые совершали бесчинства в городе в течение нескольких месяцев (захват горсовета, нападения на сторонников единой Украины, штурм городского управления внутренних дел и тому подобное), сообщает УНИАН.

Подготовка к операции

В МВД, учитывая полный паралич силовых структур в городе, решили сделать ставку на батальон «Азов», который был доукомплектован и обеспечен необходимым вооружением. Также к зачистке была привлечена 72-я механизированная бригада ВСУ.

Изначально планировалось освободить Мариуполь 23 мая, чтобы дать возможность местным жителям проголосовать на выборах президента Украины. Однако дату деоккупации перенесли из-за отсутствия необходимых сил и средств.

Для доукомплектования и подготовки «азовцев» батальон был переведен в Бердянск в Запорожской области, который находится недалеко от Мариуполя. Здесь бойцы получили выучку и необходимую технику. Специально для этого на полигоне в курортном городе был создан макет «укрепрайона» террористов в Мариуполе, где и отрабатывались штурмовые действия.

Накануне операции по освобождению Мариуполя группа террористов во главе с «Чеченом» (Андрей Борисов) сбежала из города. Из СМИ и свидетельств в соцсетях стало известно, что «Чечен» узнал о подготовке «азовцев» к штурму и решил покинуть город. При этом других своих соратников-террористов он не предупредил.

Штурм позиций террористов

К операции было привлечено 150 «азовцев», 2 роты батальона «Днепр», 2 роты НГУ и спецподразделение МВД. Также помогали местные активисты и члены «Правого сектора». Перед началом операции район ее проведения оцепили военные ВСУ и нацгвардейцы.

В городе на момент начала операции находилось около 80 боевиков. Штурм начался приблизительно 5 часов утра. Сначала «азовцы» ударили по позициям террористов из ЗУ-23, после чего свою задачу начали выполнять штурмовые группы. Целью было взятие отделения банка на улице Греческой, где боевики устроили свой штаб. Террористы успели заминировать территорию вокруг банка – на одной из мин подорвался боец «Азова». В целом продвижение осуществлялось довольно стремительно и за несколько часов украинские силы ликвидировали основные опорные пункты и технику террористов. Впоследствии контроль над всеми ранее захваченными зданиями был восстановлен, а «укрепрайон» боевиков на улице Греческой уничтожен.

Результаты спецоперации

В МВД отчитались, что местное население никакого сопротивления силам АТО не оказало, несмотря на призывы местного отделения ныне запрещенной «Коммунистической партии Украины» выходить на улицы и помогать сепаратистам. Никто из мирных жителей Мариуполя в ходе операции не пострадал.

В течение мероприятий по деоккупации города ранения получили 5 бойцов Нацгвардии, шестерых оккупантов ликвидировали, 17 – получили ранения. Еще около 30 членов незаконных вооруженных формирований задержали. Среди них – лидеры бандитов по прозвищу «Дед» и «Полковник», которые разыскивались МВД по подозрению в минировании захваченных зданий.

Некоторые террористы успели убежать на оккупированные территории Донбасса.

Со времени освобождения города Донецкая обладминистрация временно располагается в Мариуполе.