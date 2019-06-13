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Государственная авиационная служба обратилась в Барышевский районный суда Киевской области с заявлением о разъяснении судебного решения о приостановке действия лицензии SkyUp Airlines на хозяйственную деятельность, сообщает пресс-служба Госавиаслужбы.

«Учитывая мотивировочную часть решения суда, а также ввиду того, что ее выполнение усложняется действием положений специального законодательства в сфере лицензирования видов хозяйственной деятельности, Госавиаслужба качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика, 11 июня этого года обратилась в Барышевский районный суд Киевской области с заявлением о разъяснении судебного решения», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что после рассмотрения судом этого заявления и вынесения соответствующего постановления Госавиаслужба будет действовать исключительно в пределах своей компетенции и в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщал ForUm, Барышевский суд Киевской области вынес определение о приостановлении действия лицензии украинской авиакомпании SkyUp Airlines.

Данное решение было принято в связи с иском Пасенко Оксаны, со ссылкой на системное невыполнение обязательств перед клиентами, задержки рейсов и отсутствие контроля за выполнением норм авиационной безопасности.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что решение о приостановлении действия лицензии SkyUp Airlines лежит вне компетенции Барышевского районного суда.
ForUm

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