Вчера, 12 июня, обвинительный акт в отношении восьми лиц, причастных к завладению 16,68 млн грн, выделенных из государственного бюджета на инженерно-техническое обустройство российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым (так называемый проект «Стена»), направлен в Дарницкий районный суд Киева, сообщили ForUm’у в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

Чиновники Государственной пограничной службы Украины и представители бизнеса обвиняются в совершении уголовных преступлений:

- начальник управления строительства Администрации Государственной пограничной службы Украины АГПСУ - ч.5 ст.191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), ч.3 ст.27, ч.2 ст.210 ( «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением») Уголовного кодекса Украины;

- экс-начальник первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ - ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 («Служебный подлог»), ч.2 ст.210 УК Украины;

- старший офицер первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ (на время привлечения к уголовной ответственности - начальник группы специального строительства первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ) - ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины;

- директор ООО «АЗУ» - ч.5 ст.191, ч.1 ст. 366 УК Украины;

- бывший директор ГП «Черниговский облавтодор» ГАК «Автомобильные дороги Украины» - ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины;

- директор и учредитель ООО «Стройцентр Витязь» - ч. 5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины;

- пособник - ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины;

- другой пособник- ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 («Фиктивное предпринимательство») УК Украины.

Напомним, по данным следствия, хищения средств проекта «Стена» происходили путем завышения объемов фактически выполненных работ по сравнению с указанным в актах приема-передачи. Кроме того, в документах указывались работы, которые вообще не выполнялись.

Досудебное расследование по приведенным фактам растраты средств государственного бюджета при реализации так называемого проекта «Стена» осуществляется с марта 2016 года.

В августе 2017 детективы НАБУ задержали семерых человек по подозрению в причастности к реализации этой коррупционной схемы. Два месяца спустя, в ноябре 2017 года, разоблачен и задержан еще один подозреваемый.

4 октября 2017 года Военной прокуратурой Центрального региона Украины обвинительный акт в отношении должностных лиц Государственной пограничной службы Украины о растрате средств, выделенных на проект «Стена», был направлен в суд.