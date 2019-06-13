Военнослужащим никто не давал команды не открывать ответный огонь на обстрелы боевиков. Об этом в интервью BBC News Украина заявил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак.

«Никакие команды не даны. Там идет война, и все командиры там находятся на своих местах. Командир отделения командует отделением, командир взвода - взводом, командир роты - ротой. В них никаких команд не отвечать нет. Ну как можно на войне сказать: тебя бьют, а ты не отвечай. Это один из элементов информационно-психологической войны, который запускают в эфир, якобы кто-то пришел и дал команду не отвечать на обстрелы», – отметил он.

«На войне такого не бывает. Ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст. И таких команд не было, таких команд я не получал от нашего военно-политического руководства, и я таких команд не давал. И знаю точно, что командиры там, в ООС, таких команд не давали и не дадут», – подчеркнул Хомчак.

При этом он заявил, что все понимают, что не надо провоцировать. «Ведь уже сколько раз на высшем уровне принимали решение о прекращении огня, чтобы не вести огонь первыми. Но если по нам ведется огонь, то, конечно, как человек, который пять лет воюет, не будет отвечать?» – заявил Хомчак.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа на следующем заседании обсудит предложение главы украинской делегации Леонида Кучмы снять экономическую блокаду с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей.

По словам Кучмы, никакой блокады не существует, а вопрос о снятии временного ограничения на перемещение грузов и товаров поднимается на заседаниях в Минске постоянно.

Пятый президент Петр Порошенко потребовал от Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины.

Пресс-секретарь Президента Юлия Мендель заявила, что Кучма никогда не утверждал, что украинским военным нельзя будет открывать ответный огонь во время действия «режима тишины».

Генеральный прокурор Юрий Луценко после призывов запретить ответный огонь на Донбассе и восстановить торговые отношения с террористическими организациями зарегистрировал три уголовных производства – о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины и по факту государственной измены.