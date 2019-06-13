Национальному банку стало известно об очередной попытке запретить первому заместителю председателя Екатерине Рожков выполнять возложенные на него должностные обязанности.

В Национальный банк поступило письмо от физического лица, из содержания которого следует, что 11 июня Барышевский районный суд Киевской области якобы принял решение о запрете Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях Правления и выполнять возложенные на нее должностные обязанности.

Как сообщает пресс-служба НБУ, инициалы этого физического лица совпадают с инициалами одного из предполагаемых участников судебного дела, которые указаны на сайте «Судебной власти». В то же время соответствующего постановления суда нет в Едином государственном реестре судебных решений и, соответственно, Нацбанк не получал его от суда.

«Согласно процессуальному кодексу решение суда подлежит исполнению немедленно, то есть сразу после получения. Однако пока мы ни получали, ни присутствовали при вынесении какого-либо постановления о запрете членам правления Нацбанка осуществлять свои полномочия. Поэтому мы не можем утверждать, что информация о наличии соответствующего постановления соответствует действительности. Если это так, то НБУ обжалует его в предусмотренном законом порядке. Кроме того, Национальный банк готов изучить наличие признаков, которые могут свидетельствовать о неправосудности таких действий судьи, а следовательно и оснований для обращения с жалобой на действия судьи и обращения в правоохранительные органы», - отметил начальник управления претензионно-исковой деятельности Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Недавно в Окружной административный суд города Киева поступил иск от народного депутата Юрия Савчука с требованием запретить Екатерине Рожковой выполнять полномочия первого зампредседателя НБУ.

Напомним, в прошлом году депутаты Верховной Рады Игорь Луценко и Александр Дубинин также пытались в судебном порядке ограничить Рожкову в исполнении должностных полномочий.

15 мая 2018 Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционную жалобу НБУ и подтвердил правомерность выполнения Рожковой своих должностных обязанностей. По иску Александра Дубинина Тернопольский горрайонный суд Тернопольской области вообще решил отказать в открытии производства по делу.

«Национальный банк обеспокоен ситуацией, когда украинские суды все чаще становятся инструментом давления на работу центрального банка. Эти обстоятельства еще раз наглядно подтверждают необходимость завершения начатой ​​судебной реформы для предотвращения коррупционного использования судебной системы как инструмента политического давления на органы государственной власти», - резюмировали в регуляторе.

Ранее Барышевский суд Киевской области вынес определение о приостановлении действия лицензии украинской авиакомпании SkyUp Airlines.