В Польше в ДТП погибли трое граждан Украины, еще один находится в больнице, сообщает Польское радио.

«Авария произошла в среду, 12 июня, на локальной дороге между Пщевом и Новым Гожицком. По неизвестным причинам водитель «Опель астра» потерял контроль над автомобилем, съехал с дороги и врезался в дерево. В автомобиле ехали четыре гражданина Украины. Двое погибли на месте. Двое в очень тяжелом состоянии были госпитализированы. К сожалению, несмотря на усилия врачей, один из них умер во время операции», – говорится в сообщении.

Отмечается, что погибшие были в возрасте 31-38 лет. Четвертый участник аварии – 19-летний парень – находится в больнице в Ґожуве, его состояние очень тяжелое.