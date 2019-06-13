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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк и министр обороны Украины Степан Полторак приняли участие в испытаниях модернизированных ракет реактивной системы залпового огня «Ольха», сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

Государственные испытания модернизированных ракет «Ольха-Р», прошедшие на юге Одесской области, подтвердили соответствие характеристик изделия заданным в тактико-техническом задании.

Данилюк отметил, что вопрос повышения боевого потенциала Вооруженных сил является одним из важнейших для СНБО Украины. В этом контексте Секретарь СНБО Украины напомнил, что Рада приняла ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и снабжение современной и эффективной ракетного оружия для армии.

Напомним, в феврале 2019 ГП «Шепетовский ремонтный завод», входящее в состав ГК «Укроборонпром», начал серийное производство передовых реактивных систем залпового огня «Верба» и пусковой установки для «Ольхи». 

4 апреля состоялись испытания модернизированного комплекса «Ольха-М», ракеты которого способны поражать цель на почти вдвое большем расстоянии, чем те, которые сейчас находятся на вооружении ВСУ.

 
ForUm

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