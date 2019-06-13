Генеральный прокурор Юрий Луценко считает незаконным представление на свое увольнение, сообщает theБабель.

«Президент не имеет права делать представление на мое увольнение. Чтобы меня уволить, требуется мое заявление или недоверие депутатов Верховной Рады», — сказал генеральный прокурор.

Он также добавил, что в Раде не наберется голосов за его отставку.

Согласно статье 42 закона «О прокуратуре», генеральный прокурор освобождается с должности президентом по согласию Верховной Рады:

Напомним, 11 июня Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора Юрия Луценко.