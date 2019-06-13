Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении бывшего председателя Конституционного суда Станислава Шевчука.

Об этом сообщила Укринформу пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова.

«Следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением бывшим председателем Конституционного Суда», - сказала она.

Пресс-секретарь ГБР добавила, что дело было возбуждено после обращения народного депутата, в котором говорилось, что экс-глава КСУ незаконно назначил себе внештатных советников, что привело к лишним бюджетных расходов.

Ныне следователи проверяют действия бывшего председателя КСУ на признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

Напомним, 14 мая Конституционный суд Украины уволил главу суда Станислава Шевчука с должности судьи. Ранее КС выразил ему недоверие. По словам источника, его обвинили в политизации работы суда.

Шевчук обжаловал свое увольнение.