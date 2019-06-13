Экспертизы, которые являются основными доказательствами в уголовном производстве по факту растраты госсредств, выделенных на реализацию проекта «Стена» на украинско-российской границе, проведены со значительными нарушениями, заявляет Госпогранслужба.

«Так, например, главными доказательствами в данном уголовном производстве, которые якобы обосновывают убытки согласно ч.5 ст. 191 УК, является экспертизы. Однако все они были проведены со значительными нарушениями», - утверждают в ГПСУ.

В пределах компетенции Государственная пограничная служба активно сотрудничала с органами предварительного расследования и предоставляла всю необходимую информацию. «В то же время, как следует из сообщений о подозрении, утверждения органа досудебного расследования не подтверждается никакими надлежащими доказательствами», - заявили в ведомстве.

Кроме этого, выводы, согласно сообщениям о подозрении, также опровергаются рядом доказательств, имеющихся у стороны защиты.

Что касается нецелевого использования бюджетных средств, то данное уголовное правонарушение согласно сообщениям о подозрении, опять же, обосновывается выводами судебно-экономических экспертиз также повторными, проведенными по постановлению следственного судьи.

В то же время необходимо отметить, что выводы вышеуказанной экспертизы опровергаются решениями административных судов первой и апелляционной инстанции, а также рядом других экспертиз, проведенных различными экспертными учреждениями.

Передача дела в суд свидетельствует о завершении досудебного расследования, в дальнейшем доказательства сторон уже будет слушать суд. В случае если вина военнослужащих ГПСУ будет установлена, они будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, по данным следствия, хищения средств проекта «Стена» происходили путем завышения объемов фактически выполненных работ по сравнению с указанным в актах приема-передачи. Кроме того, в документах указывались работы, которые вообще не выполнялись.

Досудебное расследование по приведенным фактам растраты средств государственного бюджета при реализации так называемого проекта «Стена» осуществляется с марта 2016 года.

В августе 2017 детективы НАБУ задержали семерых человек по подозрению в причастности к реализации этой коррупционной схемы. Два месяца спустя, в ноябре 2017 года, разоблачен и задержан еще один подозреваемый.

12 июня, обвинительный акт в отношении восьми лиц, причастных к завладению 16,68 млн грн, выделенных из государственного бюджета на инженерно-техническое обустройство российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым (так называемый проект «Стена»), направлен в Дарницкий районный суд Киева.