Количество воинских частей Вооруженных сил Украины пока не будут сокращать, однако их численность планируют «свести к оптимальному количеству», сообщил в интервью Радио Свобода начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Таким образом Хомчак ответил на вопрос о некомплекте воинских частей вместе с увеличением их количества в последние годы.

«Я уже отдал соответствующие указания, работают соответствующие структуры для того, чтобы привести численность, штаты воинских частей к оптимальному количеству, которое должно быть. Конечно, не снижая боеспособность, не снижая готовность к ответу на те угрозы и вызовы, которые стоят перед государством», - сказал начальник Генштаба.

В то же время он отметил, что речь о сокращении количества воинских частей пока не идет.

«Я поднял проблему, поставил задачу изучить ее, доложить мне предложения, как надо сделать. Или это за счет того, чтобы штат воинской части унифицировать, сделать более оптимальным. Сегодня не стоит такого, что я сказал: сократить воинские части. Если их разворачивали, значит, это было вызвано какими-то расчетами. Поэтому сейчас этот вопрос обосновывается, изучается. Это идет процесс», - утверждает он.

Комментируя проблему увольнения военных из армии, Хомчак высказал мнение, что проблема заключается в личных отношениях между подчиненными и командирами, в частности - в браке доверия.

«Солдат видит проблему или нарушения и идет не к своему командиру, чтобы сказать, что есть проблема или нарушение, надо прекратить или решения, а начинает звонить волонтеру и звонить еще кому-то, чтобы зайти вверх и сверху этот вопрос решили. Это не везде, но есть такие случаи, и я так понимаю, что это нездоровые отношения там, в коллективе», - говорит командующий.

По словам Хомчака, для решения проблемы он уже собирал командиров по морально-психологическому обеспечению.

«Я планирую, что мы подкорректируем эту ситуацию и выстроим такие отношения в Вооруженных силах, где командир будет хотеть знать проблемы своих подчиненных, хотеть их исправить», - отметил начальник Генштаба.