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За восстановление автокефалии Черногорской Православной Церкви «по украинскому сценарию» выступил президент Черногории Мило Джуканович, обращаясь 11 июня к членам Демократической партии социалистов. 

Фото: Credo.Press

Как сообщает портал "Credo.Press", Джуканович обвинил Сербскую Патриархию, к которой относится большинство православных храмов на территории Черногории, в борьбе против «европейских устремлений и европейских амбиций нынешнего черногорского общества» и в стремлении таким образом «сохранить религиозную монополию в Черногории, затормозить утверждение правового государства».

В ответ на заявление Мило Джукановича глава Черногорской епархии Сербской Патриархии митрополит Амфилохий назвал Джукановича "атеистом", который "создает Церковь". 

Архиерей отметил, что «был ошеломлен тем, что услышал от Президента Черногории, человека, который является наследником коммунистической власти и который во всеуслышание говорит, что он – атеист. Он протестует против вмешательства Церкви в политику, при этом сам пытается быть главой Церкви, создать свою Церковь. Это первый раз в истории, когда атеист создает Церковь».

Возрождение независимой Черногорской Церкви произошло еще в начале 1990-х годов, с 1998 г. ее возглавляет Митрополит Михаил (Дедеич). Эта Церковь не признана мировым Православием, но до 15 декабря 2018 года имела официальное общение с УПЦ КП. 
ForUm

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