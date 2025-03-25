У Повітряних силах повідомили про те, що держави-партнери України в рамках авіаційної коаліції дотримуються взятих на себе зобов’язань щодо постачань бойових літаків і навчання українських пілотів.

На цьому наголосив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє Укрінформ.

«У рамках авіаційної коаліції, яку було створено торік, держави виконують свої зобов’язанні по поставці літаків, по навчанню пілотів, і в навчальних центрах інструктори забезпечують навчання не лише на F-16, а вже й на «Міражах». Ці процеси тривають, звичайно, вони не є швидкими. Стандартний перехід на F-16 потребує значно більше часу, ніж його витратили пілоти», – зауважив Ігнат.

Він також високо оцінив бойову роботу українських пілотів, які досконало опанували західні літаки F-16, і досвід яких уже вивчають західні партнери.

«Те, що роблять сьогодні пілоти F-16, ми всі бачимо. Так, нещодавно пілот за один бойовий виліт збив шість крилатих ракет, маючи для цього лише чотири ракети, а дві інші він добив гарматою. Таких випадків взагалі не було в світовій історії. Це є абсолютний рекорд. Тому партнери у нас, безумовно, вчаться тому досвіду, який ми вже маємо, як на землі, так і в небі», – зазначив Ігнат.