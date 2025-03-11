також у роздiлiСвiт
США можуть ввести санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від переговорів 8
В Україні відкрився новий фронт 26
Франція зробила заяву про відправку військ в Україну 20
Данія попередила про загрозу великої війни в Європі через 5 років 19
Туреччина та Туркменістан завершили 27-річні переговори 21
У Гренландії призначили дострокові вибори 17
США виходять з Ради ООН щодо прав людини і припиняють фінансування БАПОР 17
Трамп планує найближчим часом запровадити 10% мита на імпорт товарів з ЄС 8
Нова сирійська влада вимагає від росії видати Асада 17
Велика Британія переходить на 4-денний робочий тиждень 20
В Іраку легалізували шлюби з 9-річними дівчатами 22
Трамп зрозумів, що швидка перемога в Україні неможлива 24
Депутатка ультраправої AfD закликає виселити з Німеччини всіх українців 31
Трамп призначив послами трьох голлівудських акторів 22
Саркозі під судом: колишній президент Франції відповість за фінансування кампанії від Каддафі 20
Революційне рішення Байдена: мільйони акрів океану під захистом 17
Ізраїльські військові знову атакували "безпечну зону" в Газі, незважаючи на обіцянки 15
У новій державній стратегії Росії, по суті, обґрунтована потреба ліквідації української держави 43

Військові представники з понад 30 країн 11 березня зустрінуться у Парижі, щоб обговорити створення "міжнародних сил безпеки" для України після припинення вогню. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на французького чиновника, знайомого з підготовкою до зустрічі.

За даними співрозмовника журналістів, метою так званих міжнародних сил стане стримування Росії від нового наступу після припинення вогню в Україні.

У переговорах також братимуть участь представники країн Азії та Океанії, які приєднаються дистанційно.

Французький військовий чиновник розповів, що відповідно до плану, міжнародні миротворчі війська можуть бути оснащені важким озброєнням і матимуть запас зброї. Окрім того, вони мають бути здатними до перекидання на територію України "за лічені години чи дні", щоб допомогти в обороні країни у разі нового російського нападу.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

7
Теги