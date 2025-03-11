Про це він сказав журналістам на борту урядового літака перед приземленням в Саудівській Аравії, пише Рубрика, посилаючись на Бі-Бі-Сі.

«Я думаю, що поняття паузи в допомозі загалом – це те, що я сподіваюся, ми зможемо вирішити. Очевидно, те, що станеться завтра, буде ключовим для цього», – зазначив держсекретар США у відповідь на запитання про те, чи зможе Україна далі отримувати американську допомогу.

Що стосується угоди про корисні копалини, то Рубіо підкреслив, що президент Дональд Трамп хоче бачити її укладеною. Однак, за його словами, «це не обов'язково має статися завтра».

Він також зауважив, що американська делегація здебільшого сприйматиме інформацію та сподівається отримати «загальне уявлення» про те, на які поступки готова піти Україна.