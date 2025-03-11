також у роздiлiПолiтика
Юлія Тимошенко розкритикувала голову німецької розвідки 19
Екс очільник ЦРУ викрив Трампа в шантажі України 12
Оточення Трампа веде переговори з українською опозицією 10
Америка може зупинити військову допомогу Україні 16
Зеленський за допомогою Британії та Франції готує мирний план, який буде представлений партнерам у США 14
Макрон не зміг переконати Трампа надати Україні гарантії безпеки 11
Трамп вважає, що у Росії є козирі у переговорах щодо України 18
Делегації США та Росії провели перші переговори в Саудівській Аравії: що відомо 15
Зеленський зробив заяву про повернення Криму 39
Згадаймо Будапештський меморандум: паперові гарантії з боку США мають невелику цінність 43
Відносини між Трампом і путіним помітно зіпсувалися 22
Європа зберігає обережний оптимізм щодо заяв Трампа стосовно підтримки України 19
Порошенко розкрадає гроші, які українці донатять на його фонд, - ЗМІ 34
Євромайданівець провів 10 років у російських буцегарнях, а зараз його утримують у депортаційному центрі 32
Десять країн Євросоюзу закликали повністю заборонити імпорт російського газу 32
Зеленський сподівається на Трампа: нові можливості для мирних переговорів з Росією 44
Рівність громадян перед законом зобов`язує поліціянтів та інших силовиків захищати Україну 89
Майбутнє Німеччини під питанням: дострокові вибори та політична невизначеність 18

Держсекретар США Марко Рубіо, який прибув у понеділок до Саудівської Аравії на переговори з українською делегацією, заявив, що подальша допомога Україні залежатиме від результатів запланованих у Джидді переговорів.

Про це він сказав журналістам на борту урядового літака перед приземленням в Саудівській Аравії, пише Рубрика, посилаючись на Бі-Бі-Сі.

«Я думаю, що поняття паузи в допомозі загалом – це те, що я сподіваюся, ми зможемо вирішити. Очевидно, те, що станеться завтра, буде ключовим для цього», – зазначив держсекретар США у відповідь на запитання про те, чи зможе Україна далі отримувати американську допомогу.

Що стосується угоди про корисні копалини, то Рубіо підкреслив, що президент Дональд Трамп хоче бачити її укладеною. Однак, за його словами, «це не обов'язково має статися завтра».

Він також зауважив, що американська делегація здебільшого сприйматиме інформацію та сподівається отримати «загальне уявлення» про те, на які поступки готова піти Україна.

«Ви не досягнете припинення вогню та закінчення цієї війни, якщо обидві сторони не підуть на поступки», – наголосив він, додавши, що після цього США дізнаються, якою буде позиція росії.

«Це дасть нам достатньо гарне розуміння того, наскільки далеко ми один від одного», – зазначив держсекретар США.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

9
Теги