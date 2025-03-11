Держсекретар США Марко Рубіо, який прибув у понеділок до Саудівської Аравії на переговори з українською делегацією, заявив, що подальша допомога Україні залежатиме від результатів запланованих у Джидді переговорів.
Про це він сказав журналістам на борту урядового літака перед приземленням в Саудівській Аравії, пише Рубрика, посилаючись на Бі-Бі-Сі.
«Я думаю, що поняття паузи в допомозі загалом – це те, що я сподіваюся, ми зможемо вирішити. Очевидно, те, що станеться завтра, буде ключовим для цього», – зазначив держсекретар США у відповідь на запитання про те, чи зможе Україна далі отримувати американську допомогу.
Що стосується угоди про корисні копалини, то Рубіо підкреслив, що президент Дональд Трамп хоче бачити її укладеною. Однак, за його словами, «це не обов'язково має статися завтра».
Він також зауважив, що американська делегація здебільшого сприйматиме інформацію та сподівається отримати «загальне уявлення» про те, на які поступки готова піти Україна.
«Ви не досягнете припинення вогню та закінчення цієї війни, якщо обидві сторони не підуть на поступки», – наголосив він, додавши, що після цього США дізнаються, якою буде позиція росії.
«Це дасть нам достатньо гарне розуміння того, наскільки далеко ми один від одного», – зазначив держсекретар США.
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