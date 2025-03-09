Якщо війна в Україні завершиться раніше 2030 року, Росія зможе використати свої ресурси для агресії проти Європи раніше, ніж очікувалось.

«Цю сенсаційну заяву зробив сьогодні глава німецької розвідки Бруно Каль, чим вперше офіційно підтвердив те, у що нам так не хотілося вірити.

Ціною самого існування України і ціною життів сотень тисяч українців хтось вирішив заплатити за «знесилення» росії заради безпеки у Європі?

Не думала, що про це наважаться сказати настільки офіційно і відкрито…

Це багато чого пояснює…

Вважаю, що Верховна Рада зобовʼязана негайно відреагувати.

Ми ініціюємо такий крок.

Війну потрібно закінчувати негайно на максимально справедливих умовах!», — заявила Юлія Тимошенко.