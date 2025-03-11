Верховна Рада найближчим часом розгляне у другому читанні законопроект, який пом’якшує покарання для порушників військового обліку.

Про це пише Судово-юридична газета, яка проаналізувала внесені після першого читання правки до законопроекту 12093. Ним пропонується простимулювати порушників військового обліку до сплати штрафів і до військової служби.

Так, якщо оштрафований за порушення військового обліку піде на військову службу, справу прити нього закриють, а штраф – скасують.

Тіж, хто був оштрафований, але протягом 10 календарних днів добровільно сплатить штраф (але не йде в армію), отримає 50% знижку – тобто заплатить 8500 грн замість 17 тисяч грн. Для цього особа має звернутися до ТЦК (або до Центрального управління або регіонального органу СБУ, уповноваженого головою Служби зовнішньої розвідки України підрозділу СЗР), в якому вона перебуває на обліку, із заявою, в якій особа зазначає, що:

не оспорює допущене порушення

та згодна на притягнення до адміністративної відповідальності за її відсутності.

Зазначена заява подається особисто в письмовій формі або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста у Резерв+.



У разі несплати штрафу протягом 30 днів його будуть стягувати примусово.



Раніше у Мін’юсті пояснили, що коли повістка поштою повертатиметься неврученою, на ухилянта має накладатися штраф, у разі несплати якого відкриватимуться виконавчі провадження з метою стягнення грошей з рахунків.



З початку повномасштабного вторгнення ТЦК склали понад 180 тис. адмінпротоколів на порушників військового обліку, і подали у поліцію понад 400 тис. повідомлень про розшук ухилянтів.