Верховна Рада найближчим часом розгляне у другому читанні законопроект, який пом’якшує покарання для порушників військового обліку.
Про це пише Судово-юридична газета, яка проаналізувала внесені після першого читання правки до законопроекту 12093. Ним пропонується простимулювати порушників військового обліку до сплати штрафів і до військової служби.
Так, якщо оштрафований за порушення військового обліку піде на військову службу, справу прити нього закриють, а штраф – скасують.
- не оспорює допущене порушення
- та згодна на притягнення до адміністративної відповідальності за її відсутності.
Зазначена заява подається особисто в письмовій формі або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста у Резерв+.
У разі несплати штрафу протягом 30 днів його будуть стягувати примусово.
Раніше у Мін’юсті пояснили, що коли повістка поштою повертатиметься неврученою, на ухилянта має накладатися штраф, у разі несплати якого відкриватимуться виконавчі провадження з метою стягнення грошей з рахунків.
З початку повномасштабного вторгнення ТЦК склали понад 180 тис. адмінпротоколів на порушників військового обліку, і подали у поліцію понад 400 тис. повідомлень про розшук ухилянтів.
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