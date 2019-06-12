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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях ВР (№ 1098). Об этом спикер сообщил в Twitter.

«Сегодня подписал закон Украины № 1098 «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины» и передал его на подпись Президенту Украины», - написал он.

Напомним, 6 июня Верховная Рада приняла закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины» №1098, который предусматривает процедуру импичмента Президента.
ForUm

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