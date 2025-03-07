Кабінет міністрів запроваджує надбавки у розмірі 10% посадового окладу за знання англійської мови не нижче за рівень В2. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Надбавки зможуть отримати: військовослужбовці-контрактники;

глави (заступники) місцевих державних адміністрацій;

поліцейські (середній та вищий склад Нацполіції);

особи начальницького складу інших правоохоронних органів та служб цивільного захисту;

прокурори;

керівники, члени виконавчого органу, члени наглядової ради (ради директорів) та інші посадові особи державних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50% належить державі;

керівники державних наукових установ;

керівники закладів вищої освіти;

працівники сфери освіти та науки (керівникам установ, установ, організацій).

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