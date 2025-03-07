Кабінет міністрів запроваджує надбавки у розмірі 10% посадового окладу за знання англійської мови не нижче за рівень В2. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Надбавки зможуть отримати:
- військовослужбовці-контрактники;
- глави (заступники) місцевих державних адміністрацій;
- поліцейські (середній та вищий склад Нацполіції);
- особи начальницького складу інших правоохоронних органів та служб цивільного захисту;
- прокурори;
- керівники, члени виконавчого органу, члени наглядової ради (ради директорів) та інші посадові особи державних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50% належить державі;
- керівники державних наукових установ;
- керівники закладів вищої освіти;
- працівники сфери освіти та науки (керівникам установ, установ, організацій).
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